Corsport: se arriva Raspadori, può saltare Simeone (Di giovedì 11 agosto 2022) La trattativa infinita per Raspadori. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che il Napoli si spinge a 33 milioni. Ma soprattutto che lui e Simeone potrebbero essere alternativi. Bisogna avere il centravanti per «liberare» Andrea Petagna, promesso al Monza l'altro giorno e con le valigie ormai pronte; e c'è pure da decidere cosa fare con Giovanni Simeone, quale tipo di procedura allestire con il Verona, su quali basi provare a chiuderla. (…) La priorità assoluta si chiama Giacomo Raspadori, è lui l'uomo che indirizza qualsiasi altra scelta persino quella del centrocampista. Il Napoli non si è fermato, ha continuato a chiacchierare con il Verona per Simeone (27), che senza Raspadori arriverebbe (ma in prestito, 3, con diritto di riscatto) e che con il super-Jack però ...

