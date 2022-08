Chiellini entra nella squadra di Sky Sport per la stagione 2022/2023 (Di giovedì 11 agosto 2022) Qui si respira calcio. I colori degli spalti, le voci dei tifosi, il pallone che entra in rete: nella Casa dello Sport di Sky è iniziata la stagione delle Super Leagues con più di 800 partite live dagli stadi più belli d’Europa, raccontate su Sky e in streaming su NOW con passione, competenza e la migliore tecnologia. Anche nella stagione 2022/2023, Sky Sport scenderà in campo con un top team di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Qui si respira calcio. I colori degli spalti, le voci dei tifosi, il pallone chein rete:Casa dellodi Sky è iniziata ladelle Super Leagues con più di 800 partite live dagli stadi più belli d’Europa, raccontate su Sky e in streaming su NOW con passione, competenza e la migliore tecnologia. Anche, Skyscenderà in campo con un top team di Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie Chiellini entra nella squadra di Sky Sport per la stagione 2022/2023: Qui si respira calcio. I colo… - leonzan75 : RT @CalcioFinanza: #Chiellini entra nella squadra di #SkySport per la stagione 2022/2023 - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: #Chiellini entra nella squadra di #SkySport per la stagione 2022/2023 - CalcioFinanza : #Chiellini entra nella squadra di #SkySport per la stagione 2022/2023 - simonesalvador : Giorgio #Chiellini entra nella squadra dei commentatori di Sky Sport. Sarà presente in alcuni post-partita, in coll… -