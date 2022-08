Caro-energia | Ryanair dice addio ai biglietti per i voli a 1 e 10 euro

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tariffesuperscontate. Ilow cost della compagnia aerea sembrano destinati a scomparire a causa deldovuto alla guerra in Ucraina. Niente piùda 1a 10per la compagnia aerea a basso costo irlandese. A dare la notizia è stato Micheal O’Leary, amministratore delegato del gruppo, intervistato da BBC Radio 4. “Non credo che – ha spiegato O’Leary – ci saranno piùa 10. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni”. ilfaroonline.it è su ...

