Berlusconi contro l’inflazione: «Via l’Iva sul carrello della spesa». Ma lo aveva già promesso Salvini a luglio (e ora anche Di Maio) (Di giovedì 11 agosto 2022) All’inizio c’era l’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese. Poi il milione di alberi da piantare (con il Pnrr che ne prevede 6,6 milioni). E anche una flat tax per tutti al 23% (con la Lega che propone il 15%). Ma le promesse elettorali di Silvio Berlusconi non accennano a rallentare e ora possono contare tra le loro fila anche l’azzeramento dell’Iva sui prodotti di prima necessità. A darne notizia è lo stesso Cavaliere, fresco di candidatura nelle liste di centrodestra per il Senato, con un tweet che riporta i dati Istat: il costo del carrello della spesa di luglio è aumentato del 9,1%. Cifra mai vista dal 1984. Ecco perché il leader di Forza Italia propone di togliere del tutto l’Iva su beni come pane, pasta e latte. ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) All’inizio c’era l’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese. Poi il milione di alberi da piantare (con il Pnrr che ne prevede 6,6 milioni). Euna flat tax per tutti al 23% (con la Lega che propone il 15%). Ma le promesse elettorali di Silvionon accennano a rallentare e ora possono contare tra le loro filal’azzeramento delsui prodotti di prima necessità. A darne notizia è lo stesso Cavaliere, fresco di candidatura nelle liste di centrodestra per il Senato, con un tweet che riporta i dati Istat: il costo deldiè aumentato del 9,1%. Cifra mai vista dal 1984. Ecco perché il leader di Forza Italia propone di togliere del tuttosu beni come pane, pasta e latte. ...

