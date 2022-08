Banda del buco in azione a Roma, ladro resta incastrato in un tunnel: salvato dopo ore (Di giovedì 11 agosto 2022) Durante i soccirsi all'uomo è stato fornito ossigeno e somministrata alimentazione liquida dal personale 118. Altri 3 sospettati sono stati sentiti dai carabinieri: hanno precedenti. Nelle vicinanze ci sono due banche: l'ipotesi è che aspettassero Ferragosto per colpirle Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 agosto 2022) Durante i soccirsi all'uomo è stato fornito ossigeno e somministrata alimentliquida dal personale 118. Altri 3 sospettati sono stati sentiti dai carabinieri: hanno precedenti. Nelle vicinanze ci sono due banche: l'ipotesi è che aspettassero Ferragosto per colpirle

