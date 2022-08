Atalanta | vicino l’addio di un centrocampista | andrà in Premier

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercato dell’non sembra essere ancora finito. Poco prima dell’acquisto di Lookman, l’ad dei nerazzurri Luca Percassi aveva dichiarato: “Qualcosa succederà”. Sul mercato si intende, ovviamente. La Dea, che per ora si è assicurata Lookman ed Ederson, oltre al riscatto di Demiral e a vari rientri dai prestiti, dovrà ora trovare un nuovo. Questo perché sembra destinato a partire Remo Freuler, dopo 6 stagione in nerazzurro. FreulerNottingham Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, l’avrebbe ricevuto un’offerta da 9 milioni di euro dal Nottingham Forest per acquistare ilclasse ’92. Il trasferimento è molto probabile, dato che la trattativa sarebbe già ad una fase conclusiva. Inoltre, sempre secondo il noto giornalista italiano, Remo ...

... dall'Inter arriva Pinamonti Napoli - Raspadori, le ultime sulla trattativa Milan,il rinnovo di Tomori ESPN: "Kessié può liberarsi dal Barça a zero", Remo Freuler verso il Nottinham ...... vedonol'approdo dell'ex Lione, proposto a 1,50 su Sisal. Rimangono però vive altre opzioni, tra le quali spicca quella di Luis Muriel: l'arrivo del colombiano, ora in forza all', ...