11 agosto … (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli eventi datati 11 agosto Il 12 agosto 1992 la Lazio superava in amichevole la Ternana: era il giorno successivo al sessantesimo compleanno di Giovanni Di Veroli, cinquantadue presenze in Serie A con i biancocelesti. Era nato esattamente quarant'anni prima di Luca Compagnon, tre gare nel massimo campionato con l'Udinese (squadra della sua città, compreso uno spareggio) e trentuno nel torneo cadetto tra i bianconeri friulani e la Cremonese. Abbiamo iniziato queste righe con il club capitolino: l'11 agosto del 1946 è nato Luigi Boccolini, il quale ha vestito quella maglia nell'annata 1977-'78. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

