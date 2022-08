Walter Sabatini: “Milan favorito per lo Scudetto. Pogba il più grande colpo, poi Dybala” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sono a Roma, nella mia città, e non conosco la quiete, scalpito per rientrare e non faccio il falso modesto, so quanto posso offrire alla società che vorrà darmi fiducia. Il calcio senza di me è triste. Nell’attesa divoro libri, ne comincio tanti in contemporanea, mi perdo tra le pagine“. Queste le parole di Walter Sabatini, reduce dall’esperienza alla Salernitana. in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sulla Salernitana: “È stato un regalo inaspettato, culminato nella salvezza fantastica di tre mesi fa – ha dichiarato il direttore sportivo – Una gioia immensa, un amore imprevedibile e mi dispiace non averlo ripagato fino in fondo, avrei voluto fare qualcosa di più duraturo. Ci sono stati degli ‘incidenti’, ma non accuso nessuno, è andata e basta. Col presidente Iervolino c’è stato un piccolo litigio che si è poi ingrandito, ma non ne voglio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sono a Roma, nella mia città, e non conosco la quiete, scalpito per rientrare e non faccio il falso modesto, so quanto posso offrire alla società che vorrà darmi fiducia. Il calcio senza di me è triste. Nell’attesa divoro libri, ne comincio tanti in contemporanea, mi perdo tra le pagine“. Queste le parole di, reduce dall’esperienza alla Salernitana. in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sulla Salernitana: “È stato un regalo inaspettato, culminato nella salvezza fantastica di tre mesi fa – ha dichiarato il direttore sportivo – Una gioia immensa, un amore imprevedibile e mi dispiace non averlo ripagato fino in fondo, avrei voluto fare qualcosa di più duraturo. Ci sono stati degli ‘incidenti’, ma non accuso nessuno, è andata e basta. Col presidente Iervolino c’è stato un piccolo litigio che si è poi ingrandito, ma non ne voglio ...

