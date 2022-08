Tragedia sulla Casilina: 11enne falciato da un Suv, è gravissimo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un tremendo incidente quello che si è verificato oggi su via del Torraccio di Torrenova, all’intersezione con via Casilina. Qui intorno alle 13 il conducente di un’auto Seta Ateca ha travolto un ragazzo sulla carreggiata in direzione Roma per poi finire la propria corsa abbattendo un semaforo. Il bambino è rimasto gravemente ferito e trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Leggi anche:Tremendo incidente sulla Roma-Civitavecchia, scontro tra 4 auto: un morto e 3 feriti Terribile incidente sulla Casilina: i fatti Il terribile sinistro è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via del Torraccio di Torrenova, in zona Torre Maura. Qui, come anticipato, un Suv avrebbe travolto un ragazzo sulla carreggiata in direzione Roma per poi finire contro un semaforo. La vittima A seguito del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un tremendo incidente quello che si è verificato oggi su via del Torraccio di Torrenova, all’intersezione con via. Qui intorno alle 13 il conducente di un’auto Seta Ateca ha travolto un ragazzocarreggiata in direzione Roma per poi finire la propria corsa abbattendo un semaforo. Il bambino è rimasto gravemente ferito e trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Leggi anche:Tremendo incidenteRoma-Civitavecchia, scontro tra 4 auto: un morto e 3 feriti Terribile incidente: i fatti Il terribile sinistro è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via del Torraccio di Torrenova, in zona Torre Maura. Qui, come anticipato, un Suv avrebbe travolto un ragazzocarreggiata in direzione Roma per poi finire contro un semaforo. La vittima A seguito del ...

