Traffico Roma del 10-08-2022 ore 08 | 00

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara ben Trovati una buona giornata sulla Cassia bis Veientana lavori e riduzione della carreggiata tra via della Giustiniana e raccordo anulare rallentamenti anche sul e rallentamenti per lavori versodisagi tra Ciampino e l’entrata sul raccordo scarso ilin queste ore raccordo anulare tangenziale e Lungotevere scorrevoli Qualche rallentamento sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale ieri allagamento in via di Acqua Acetosa Ostiense direzione Laurentina all’entrata sulla Colombo tratto di strada temporaneamente chiuso prestare attenzione e con per il momento è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...