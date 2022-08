Si scatena il fuoco amico su Enrico | ecco chi è pronto a scendere dal carro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La nave sta andando a picco, calate le scialuppe, si salvi chi può! Non è esattamente l'atteggiamento di chi sostiene il proprio caro leader nella buona come nella cattiva sorte quello della stampa di sinistra che, non appena ha fiutato l'aria della disfatta e ha capito che per Letta si stava mettendo male, se l'è data a gambe, rinnegando il Pd e chi lo comanda. È la discesa daldei perdenti, l'altra faccia dell'abitudine tutta italica del salire suldei vincitori. Così ieri, da la Repubblica a La Stampa, leggevi editoriali indignati perla piega presa dal Piddì e le proposte bislacche del suo segretario, o addirittura commenti entusiasti perla formazione del Terzo Polo, voluto per l'appunto da quel Calenda che, il Pd, lo ha scaricato. Sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari due firme autorevoli come Tito Boeri, economista di ...

SadalSuud33 : Avanza affamato questo fuoco e divora sciocche domande , misere pene , foglie morte , il vento implacabile e ingor… - moffo33 : @ggargiulo3 @Sofiajeanne @CarloCalenda Centrata. È il nido di Italia viva e se avanzi una critica ad un loro tweet… - alessa1111111 : 'La lontananza fa all'amore quello che il vento fa al fuoco: spegne il piccolo, scatena il grande.' Roger de Bussy… - tempoweb : L'Ucraina scatena l'artiglieria semovente: la pioggia di fuoco a Kharkiv #3Agosto - Ilgiornalaio2 : @EmaEuropeo O lasciala atterrare e poi scatena una tempesta di fuoco sull'isola iniziando l'invasione -

Liberoquotidiano.it

Hamas ha lavorato 24 ore su 24 per mantenere il PIJ in linea con il cessate il, che fino alla ... un pretesto convincente per un'escalation chela furia repressa dell'assedio e dello ...... intitolato Polvere alla polvere , ci svelano che il caos siad Austin quando una potente ... Owen prende in considerazione l'offerta di lavoro come nuovo commissario dei vigili deldi ... Enrico Letta, si scatena il fuoco amico: chi vuole scendere dal carro VENEZIA - «La siccità ha anche un’altra faccia rovente della medaglia: gli incendi. Non tanto per quanto riguarda la statistica in generale, lì l’aumento è ...Nell'alluvione che sta devastando Monteforte 5 persone sono state salvate dai vigili del fuoco. L'alluvione si è abbattuta intorno alle 17 ...