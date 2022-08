GiaPettinelli : Rc Auto: Ivass avvia dibattito su riforma bonus/malus - fisco24_info : Rc Auto: Ivass avvia dibattito su riforma bonus/malus: Istituto lancia call of papers per suggerimenti e studi - GiovanniCocconi : RT @scarlots: Da ricordare che appena poco più di un anno fa l'Ivass aveva domandato agli assicuratori (che tramite l'Ania si erano opposti… - scarlots : Da ricordare che appena poco più di un anno fa l'Ivass aveva domandato agli assicuratori (che tramite l'Ania si era… -

Agenzia ANSA

L'studia la riforma del sistema bonus/malus per l'Rc, "che ha ormai perso le capacità segnaletiche sul rischio del veicolo assicurato" e chiede di inviare commenti, studi e consigli. In una ......ostacoli di vario genere all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC... IL PARERE DELL'Dal momento che le compagnie operano nel settore assicurativo, l'Agcm il 27 ... Rc Auto: Ivass avvia dibattito su riforma bonus/malus - Attualità L'Ivass studia la riforma del sistema bonus/malus per l'Rc auto, "che ha ormai perso le capacità segnaletiche sul rischio del veicolo assicurato" e chiede di inviare commenti, studi e consigli. (ANSA) ...Se in fase di stipula di una polizza Rc Auto che include la scatola nera risulta essere spesso conveniente, soprattutto al Sud, talvolta non lo è in fase di rinnovo: secondo quanto ...