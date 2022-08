Pinamonti, ora ci siamo: l’attaccante va al Sassuolo, 20 milioni all’Inter (Di mercoledì 10 agosto 2022) Importante colpo di mercato del Sassuolo: dall’Inter arriva l’attaccante classe ‘99 Andrea Pinamonti per la cifra di 20 milioni di euro. Il bomber ex Empoli sarà di fatto il rimpiazzo di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Importante colpo di mercato del: darrivaclasse ‘99 Andreaper la cifra di 20di euro. Il bomber ex Empoli sarà di fatto il rimpiazzo di...

