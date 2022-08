Per sbloccare l’impasse libica cresce l’ipotesi di un governo terzo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Già tra fine agosto e inizio settembre potrebbe esserci novità di rilievo in Libia, dove lo stallo istituzionale continua ormai da mesi. Lo scenario che si va costruendo è quello di una terza via, un mini-governo che possa superare l’empasse che si è creata tra i due esecutivi, quello teoricamente uscente di Abdelhamid Dabaiba e quello praticamente non-entrante di Fathi Bashaga. Come su queste colonne si è già raccontato, da qualche settimana si sono intensificate le trattative per sbloccare la situazione attraverso un nuovo esecutivo ristretto incaricato di costruire il percorso elettorale e ristabilire equilibri e contatti tra i gruppi intra-libici. Un’iniziativa che potrebbe incontrare il consenso internazionale. Al lavoro ci sono soprattutto Egitto e Turchia, due dei principali player che si muovono dall’esterno all’interno della Libia. Il Cairo e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) Già tra fine agosto e inizio settembre potrebbe esserci novità di rilievo in Libia, dove lo stallo istituzionale continua ormai da mesi. Lo scenario che si va costruendo è quello di una terza via, un mini-che possa superare l’empasse che si è creata tra i due esecutivi, quello teoricamente uscente di Abdelhamid Dabaiba e quello praticamente non-entrante di Fathi Bashaga. Come su queste colonne si è già raccontato, da qualche settimana si sono intensificate le trattative perla situazione attraverso un nuovo esecutivo ristretto incaricato di costruire il percorso elettorale e ristabilire equilibri e contatti tra i gruppi intra-libici. Un’iniziativa che potrebbe incontrare il consenso internazionale. Al lavoro ci sono soprattutto Egitto e Turchia, due dei principali player che si muovono dall’esterno all’interno della Libia. Il Cairo e ...

