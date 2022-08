Papa | Volere l' eterna giovinezza è delirante Poi fa un appello agli italiani | Siate costruttori di pace

Avvenire_Nei : Il Papa: volere l'eterna giovinezza è delirante - matteosalvinimi : Finalmente! I papà separati in gravi difficoltà economiche riceveranno un contributo fino a 800euro al mese per pag… - disinformate_it : RT @Avvenire_Nei: Il Papa: volere l'eterna giovinezza è delirante - rossellagattai1 : RT @Avvenire_Nei: Il Papa: volere l'eterna giovinezza è delirante - tg2000it : ????#PapaFrancesco: la #vecchiaia è una promessa, volere l’eterna #giovinezza è delirante #10agosto #Chiesa… -

" La sicumera di fermare il tempo, cioèl'eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto, - ha riflettuto il- n on è solo impossibile, è delirante, per cui, bisogna ...ilsi fa aiutare ad alzarsi - 10 AGO - 'La sicumera di fermare il tempo -l'eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto - non è solo impossibile, è delirante'. Lo ha detto ...“La sicumera di fermare il tempo, cioè volere l’eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto, - ha riflettuto il papa - non è solo impossibile, è delirante, per ...“Volere l’eterna giovinezza è delirante, la vecchiaia è una promessa”: lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI. “La sicumera di fermare il tempo – ha affermato il ...