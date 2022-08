Omicron 5, Ema: ok a vaccino Pfizer in autunno (ma le dosi arriveranno a novembre). Cosa sappiamo (Di mercoledì 10 agosto 2022) I vaccini anti Covid adattati alla Omicron , nella versione più diffusa della sottovariante 5, non saranno distribuiti prima dell'autunno inoltrato visto che proprio oggi Ema (agenzia europea per il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) I vaccini anti Covid adattati alla, nella versione più diffusa della sottovariante 5, non saranno distribuiti prima dell'inoltrato visto che proprio oggi Ema (agenzia europea per il ...

rikercommander : RT @fabius10scudi: Quindici milioni di dosi Moderna/Omicron “pre-ordinate” (attendono l'autorizzazione dell'EMA). - etherea_etherea : RT @fabius10scudi: Quindici milioni di dosi Moderna/Omicron “pre-ordinate” (attendono l'autorizzazione dell'EMA). - ansaeuropa : L'@EMA_News si appresta ad approvare in autunno il #vaccino anti-#Covid di #Pfizer/#BioNTech adattato per contrasta… - anteprima24 : ** #Covid, #Ema verso l'ok al vaccino #Pfizer 'adattato' a Omicron ** - actarus1070 : == Vaccino: verso ok Ema a quello Pfizer per Omicron in autunno - Agenzia Italia (AGI) STAVOLTA SE METTERANNO L'OBBLIGO FINIRO' IN GALERA -