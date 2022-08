M5S, Conte: “Grillo padre padrone? No, figura garante resta fondamentale” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Grillo “padre padrone” come dice Di Battista? “No”, risponde a La7 Giuseppe Conte, leader M5S. “La figura del garante – sottolinea l’ex premier – rimane fondamentale, ma poi c’è una filiera ben precisa che determina la linea politica”. Sul mantenimento della regola dei due mandati, la voce di Grillo è stata “importante”: “Abbiamo discusso di una lieve deroga a quella regola, poi abbiamo trovato una modalità diversa che realizzeremo”, ha spiegato Conte “Con Di Battista ho avuto un paio di colloqui lunghi, gli ho spiegato che se oggi dovesse entrare nel Movimento troverà un Movimento diverso, un’architettura statutaria ben precisa e distinzione dei ruoli”, ha sottolineato Conte. Tornare col Pd? “Non è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) –” come dice Di Battista? “No”, risponde a La7 Giuseppe, leader M5S. “Ladel– sottolinea l’ex premier – rimane, ma poi c’è una filiera ben precisa che determina la linea politica”. Sul mantenimento della regola dei due mandati, la voce diè stata “importante”: “Abbiamo discusso di una lieve deroga a quella regola, poi abbiamo trovato una modalità diversa che realizzeremo”, ha spiegato“Con Di Battista ho avuto un paio di colloqui lunghi, gli ho spiegato che se oggi dovesse entrare nel Movimento troverà un Movimento diverso, un’architettura statutaria ben precisa e distinzione dei ruoli”, ha sottolineato. Tornare col Pd? “Non è ...

