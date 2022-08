“Le Beta non si sono ancora azzerate: posso comunque rimanere incinta?” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Buongiorno dottore, due settimane fa ho avuto un raschiamento a seguito aborto interno a 10 settimane. Oggi ho provato a fare un test di gravidanza e risulta ancora positivo, la linea era molto chiara ma c’era. Dopo il raschiamento non mi hanno più fatto fare altre visite e neppure il controllo delle Beta, pertanto non so che valore ho attualmente ma sicuramente non si è azzerato visto il test positivo. Ora mi hanno detto che volendo posso riprovare da subito a cercare una nuova gravidanza, ma se le Beta non sono a zero è impossibile restare di nuovo incinta vero? Perché finché non si azzerano non avverrà alcuna ovulazione, giusto? Vi ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 10 agosto 2022) Buongiorno dottore, due settimane fa ho avuto un raschiamento a seguito aborto interno a 10 settimane. Oggi ho provato a fare un test di gravidanza e risultapositivo, la linea era molto chiara ma c’era. Dopo il raschiamento non mi hanno più fatto fare altre visite e neppure il controllo delle, pertanto non so che valore ho attualmente ma sicuramente non si è azzerato visto il test positivo. Ora mi hanno detto che volendoriprovare da subito a cercare una nuova gravidanza, ma se lenona zero è impossibile restare di nuovovero? Perché finché non si azzerano non avverrà alcuna ovulazione, giusto? Vi ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

eurallergico : RT @Theskeptical_: @FabioRoscioli @blu_mirtillo Dai che magari ci arrivate anche voi che il gp era solo la versione beta, e non fa parte so… - chiaraped : RT @Theskeptical_: Nuovo aggiornamento: colori diversi = diritti diversi. No, non è finita. Era solo la versione beta per testare adesione… - 7h31ll3g4l : @FinecoLive buongiorno volevo segnalarvi che la vostra app Fineco non funziona con la beta cinque di iOS 16… immagi… - happosai_bu : @archiettoliber Più scrivi e più dimostri di essere un maschio beta complessato e afflitto da manie di persecuzione… - DavidG__ : RT @Theskeptical_: Nuovo aggiornamento: colori diversi = diritti diversi. No, non è finita. Era solo la versione beta per testare adesione… -