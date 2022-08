La prima nave partita da Odessa ferma in Turchia: nessuno vuole più il carico (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Razoni trasporta 26.000 tonnellate di mais che dovevano arrivare in Libano. Ma l’acquirente, dopo averlo atteso per 5 mesi, rifiuta il carico. «Stiamo cercando un altro cliente» dice l’ambasciata di Kiev Leggi su corriere (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Razoni trasporta 26.000 tonnellate di mais che dovevano arrivare in Libano. Ma l’acquirente, dopo averlo atteso per 5 mesi, rifiuta il. «Stiamo cercando un altro cliente» dice l’ambasciata di Kiev

