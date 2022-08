Inter, fumata bianca per Pinamonti al Sassuolo: i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chiusa la cessione di Pinamonti dall’Inter al Sassuolo, nelle casse nerazzurre vanno venti milioni di euro, ora Raspadori vicino al Napoli Si è concluso positivamente l’affare fra Inter e Sassuolo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chiusa la cessione didall’al, nelle casse nerazzurre vanno venti milioni di euro, ora Raspadori vicino al Napoli Si è concluso positivamente l’affare fra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

LuigiLiccardo6 : RT @RadioSportiva: Alla fine è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Andrea Pinamonti al Sassuolo. L'Inter ha ottenuto i 20 mil… - RadioSportiva : Alla fine è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Andrea Pinamonti al Sassuolo. L'Inter ha ottenuto i 2… - CalcioPillole : #Sassuolo, fatta per l'arrivo di #Pinamonti dall'#Inter: queste le cifre dell'affare. - infoitsport : Terminata la cena Inter-Sassuolo: sorrisi all'uscita, fumata bianca per Pinamonti vicina? - FcInterNewsit : Terminata la cena Inter-Sassuolo: sorrisi all'uscita, fumata bianca per Pinamonti vicina? -