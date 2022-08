Il maltempo fa danni in Costiera Sorrentina: chiuse alcune strade (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Tombini saltati, l’asfalto che ha ceduto in più punti. La zona di Marano a Sorrento ha subìto non pochi danni e resta l’unica ancora bloccata. Operai del Comune e i Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e messo in sicurezza la zona di via Veneto e del Corso Lugi De Maio, lavorando soprattutto su Marano. Intanto è chiuso al traffico l’incrocio di Marano che porta tra l’accesso alla città e via degli aranci e corso Italia. Il nubifragio di ieri ha reso necessario procedere alla chiusura di questo tratto per verifiche ed effettuare le riparazioni. Si circola, invece, normalmente lungo la statale Sorrentina, in zona Montechiaro, nel territorio di Vico Equense dove ieri c’era stato il crollo di una parte del muro di contenimento, materiale sceso lungo la carreggiata con pietre e fango causando il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Tombini saltati, l’asfalto che ha ceduto in più punti. La zona di Marano a Sorrento ha subìto non pochie resta l’unica ancora bloccata. Operai del Comune e i Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e messo in sicurezza la zona di via Veneto e del Corso Lugi De Maio, lavorando soprattutto su Marano. Intanto è chiuso al traffico l’incrocio di Marano che porta tra l’accesso alla città e via degli aranci e corso Italia. Il nubifragio di ieri ha reso necessario procedere alla chiusura di questo tratto per verifiche ed effettuare le riparazioni. Si circola, invece, normalmente lungo la statale, in zona Montechiaro, nel territorio di Vico Equense dove ieri c’era stato il crollo di una parte del muro di contenimento, materiale sceso lungo la carreggiata con pietre e fango causando il ...

Tg3web : Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino d… - SkyTG24 : Maltempo Campania, danni in Costiera Sorrentina: chiuse alcune strade - PupiaTv : Atripalda (AV) - I danni del maltempo -4- (09.08.22) - PupiaTv : Atripalda (AV) - I danni del maltempo -3- (09.08.22) - anteprima24 : ** Il maltempo fa danni in Costiera Sorrentina: chiuse alcune strade ** -