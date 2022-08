GUIDA TV 10 AGOSTO 2022: UN MERCOLEDÌ TRA SUPERQUARK, FRATELLI CAPUTO E DELITTI IN PARADISO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – SUPERQUARK Doc con Piero Angela23.45 – SUPERQUARK Natura Doc 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 – FRATELLI CAPUTO (Replica) Serie Tv23.20 – Napoleone: Nel Nome dell’Arte Film Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – DELITTI in PARADISO (1°Tv) Serie Tv 22.30 – Professor T. (1°Tv) Serie Tv 20.25 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.15 – Battiti Live Compilation Show Musicale con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci 01.20 – La Scuola più Bella del Mondo Film Rai 3 Rete 4 20.00 – Pres. Atletica Leggera Sport21.00 – Atletica Leggera Sport22.00 – Un Figlio All’Improvviso ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 –Doc con Piero Angela23.45 –Natura Doc 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 –(Replica) Serie Tv23.20 – Napoleone: Nel Nome dell’Arte Film Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 –in(1°Tv) Serie Tv 22.30 – Professor T. (1°Tv) Serie Tv 20.25 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.15 – Battiti Live Compilation Show Musicale con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci 01.20 – La Scuola più Bella del Mondo Film Rai 3 Rete 4 20.00 – Pres. Atletica Leggera Sport21.00 – Atletica Leggera Sport22.00 – Un Figlio All’Improvviso ...

