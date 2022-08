Fa il bagno nel lago e non riemerge | scomparso un ragazzo di 17 anni Era in gita con gli amici

DanielaManetti : @mimmo_ferretti @AIA_it Una delle stagioni più vergognose che io ricordi,dove tutte le squadre si sono lamentate(al… - lacittanews : Uno scout di 17 anni è scomparso dopo essersi fatto il bagno nel lago di Lavarone, in Trentino.… - Manu_2310 : @skymax70 @GiovanniPaglia Guarda, io sto qua e nel caso ci resto. Col Malox vi ci potete fare il bagno voi che stat… - cesco_visco : RT @lvoir: Non capisco perché debbano per forza sputare nel piatto dove hanno mangiato, che gli ha dato visibilità e fatto trovare un ottim… - titina49 : RT @lvoir: Non capisco perché debbano per forza sputare nel piatto dove hanno mangiato, che gli ha dato visibilità e fatto trovare un ottim… -

Uno scout di 17 anni è scomparso dopo essersi fatto il bagno nel lago di Lavarone, in Trentino. Il giovane era in gita con gli amici, ma non è riemerso. Ore drammatiche sul lago per un gruppo di scout: vigili del fuoco e volontari hanno battuto lo specchio d'acqua palmo a palmo per il giovane scomparso nel lago di Lavarone in Trentino appena sopra la provincia di Vicenza e la Valdastico. L'allarme per il mancato rientro del ragazzo è scattato poco prima delle 16. Si tratta di uno scout vicentino di 17 anni.