Ciclismo, Europei 2022: Filippo Ganna si testa sulla prova in linea e rinuncia alla cronometro verso i Mondiali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il dubbio c’era ed è stato sciolto negli ultimi giorni, con le convocazioni arrivate per la Nazionale italiana di Ciclismo su strada. Filippo Ganna sarà al via degli Europei di Monaco di Baviera, ma solamente per quanto riguarda la prova in linea di domenica 14 agosto. Il vice campione continentale in carica della cronometro, argento in quel di Trento nel 2021, infatti, non disputerà la gara nella disciplina prediletta, quella contro le lancette, della quale è due volte campione del mondo in carica. L’Italia potrà contare comunque su due alfieri di gran qualità come Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. L’azzurro ovviamente punta tutto sui Mondiali in Australia, a Wollongong, dove va a caccia di uno storico tris iridato (da segnalare anche l’assenza di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il dubbio c’era ed è stato sciolto negli ultimi giorni, con le convocazioni arrivate per la Nazionale italiana disu strada.sarà al via deglidi Monaco di Baviera, ma solamente per quanto riguarda laindi domenica 14 agosto. Il vice campione continentale in carica della, argento in quel di Trento nel 2021, infatti, non disputerà la gara nella disciplina prediletta, quella contro le lancette, della quale è due volte campione del mondo in carica. L’Italia potrà contare comunque su due alfieri di gran qualità come Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. L’azzurro ovviamente punta tutto suiin Australia, a Wollongong, dove va a caccia di uno storico tris iridato (da segnalare anche l’assenza di ...

