Calenda sbrocca in tv: "Il sondaggista del Pd...", un pesantissimo sospetto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Carlo Calenda perde la testa. I sondaggi che danno Azione non gli piacciono e così dà il via alla teoria del complotto sulle rilevazioni dei sondaggisti. Ospite a Omnibus, Calenda mette nel mirino il sondaggista di YouTrend, Lorenzo Pregliasco: "Secondo me non sta facendo un buon lavoro, i sondaggisti seri in questo momento non rilevano perché la gente è al mare". A questo punto viene interrotto dal conduttore che precisa: "Lorenzo Pregliasco fa un ottimo lavoro e glielo posso garantire". Ma Calenda non molla la presa e afferma: "Il sondaggista di Pd e di +Europa l'ho visto in azione, quelli seri non rileva". Parole che accendono il dibattito ancora una volta col conduttore che subito precisa: "Questa è una sua opinione, io ribadisco che Pregliasco è un professionista serio".

JJM_DigiMedia : RT @_Brick_Block_: #Jovanotti sbrocca e lucchetta il suo profilo da 3.700.000 follower. Come un Calenda qualsiasi. #JovaBeachParty #jovabea… - _Brick_Block_ : #Jovanotti sbrocca e lucchetta il suo profilo da 3.700.000 follower. Come un Calenda qualsiasi. #JovaBeachParty… - ATTSELVAGGIA : @battiatino Pieno di sé. Esponendo i fatti cadono tutti i crucci, lui aveva in mente un'idea, il #PD ha disatteso c… - MassimoBenesse1 : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta PD deve correre da solo? Calenda sbrocca e quindi adesso dovrebbe sbroccare anche Le… - infoitinterno : Carlo Calenda, la fedelissima sbrocca con Letta: 'Cattivoni, svilito' -