Borse, bocce ferme in attesa dell’inflazione Usa. Tesoro colloca 7 mld di BoT, rendimenti in rialzo (Di mercoledì 10 agosto 2022) In Cina prezzi al consumo ai massimi da due anni, in Italia confermato il +7,9% di luglio. Euro/dollaro poco mosso, giù il petrolio. A Piazza Affari corre ancora Bper. Spread a 213 punti. Gas sopra i 200 euro per megawattora Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 10 agosto 2022) In Cina prezzi al consumo ai massimi da due anni, in Italia confermato il +7,9% di luglio. Euro/dollaro poco mosso, giù il petrolio. A Piazza Affari corre ancora Bper. Spread a 213 punti. Gas sopra i 200 euro per megawattora

infoiteconomia : Borse, bocce ferme in attesa dell'inflazione Usa, a Milano sale ancora Bper - News24_it : Borse, bocce ferme in attesa dell'inflazione Usa, a Milano sale ancora Bper - Il Sole 24 ORE - LBassi97 : RT @sole24ore: ?? Le #Borse europee attendono la pubblicazione del dato sull'inflazione americana di luglio e intanto si mantengono caute: h… - sole24ore : ?? Le #Borse europee attendono la pubblicazione del dato sull'inflazione americana di luglio e intanto si mantengono… - ForexOnlineMeIt : Borse, bocce ferme in attesa dell'inflazione Usa, a Milano sale ancora Bper - Il Sole 24 ORE -