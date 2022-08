Bari | comitato no inceneritore | diffida Al presidente della Regione Puglia

sarotwist : Bari, cento anni fa l'assalto dei fascisti alla Cgil. Nasce il comitato promotore delle celebrazioni, Anime Resiste… -

La Prefettura, riscontrata l'ammissibilità dell'istanza e acquisito il parere del... Seguono in ordine le città di Napoli, Genova, Palermo, Firenze, Bologna,e Venezia, con finanziamenti ...Tra gli ospiti il Presidente regionale del CONI Angelo Giliberto, il presidente del CIP (... l'arbitro di basket di serie A, Antonio Bartolomeo; l'Asd Unione Italiana Ciechi1988 (ha ...Il Comitato "No Inceneritore" non si ferma di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato quella emanata del Tar di Bari a suo favore, permettendo all'azienda New0 di costruire un imp ...Firenze – Dopo svariate settimane di polemiche, assemblea pubblica, discussioni in Commissione, ben due lettere di Italia Nostra che alzano dubbi pesanti sull’abbattimento dei 52 pini di viale Redi, ...