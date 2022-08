Auto contro tir Un morto e un ferito

(Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ di une ungrave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina nel Tarantino sulla provinciale 35 che collega Massafra a Marina di Chiatona, all’incrocio con la provinciale 103. Nello stra un’furgonata e un tir ha perso la vita un uomo di 73 anni che era alla guida della vettura. Sono gravi le condizioni della moglie, che viaggiava al suo fianco. Solo contusioni invece per il conducente del mezzo pesante. La donna è stata condotta con un’ambulanza del 118 all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Massafra, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

