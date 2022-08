Ascolti tv d’estate: vince Rai 1 ma Grease fa volare Italia 1 che batte Canale 5 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una serata nella media, una serata d’estate. Gli Ascolti non brillano, ma nella serata di ieri, le emozioni sono arrivate anche da Italia 1 che ha deciso di rendere omaggio a Olivia Newton John dopo la sua morte, riproponendo il film Grease in prime time. Ottimi numeri per Italia 1 con oltre 1,6 milioni di spettatori. La vittoria invece, è andata a Rai 1 che nella serata del 9 agosto 2022, vince con una media di 2 milioni di spettatori con Un principe ( quasi ) azzurro. Su Italia 1 cambio di programmazione dell’ultimo momento. Nella serata del 9 agosto infatti era prevista una puntata speciale di Battiti Live con il meglio delle serate dedicate alla musica in Puglia ( puntata speciale che sarà recuperata questa sera). I dati di ascolto hanno dato ragione a Mediaset che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una serata nella media, una serata. Glinon brillano, ma nella serata di ieri, le emozioni sono arrivate anche da1 che ha deciso di rendere omaggio a Olivia Newton John dopo la sua morte, riproponendo il filmin prime time. Ottimi numeri per1 con oltre 1,6 milioni di spettatori. La vittoria invece, è andata a Rai 1 che nella serata del 9 agosto 2022,con una media di 2 milioni di spettatori con Un principe ( quasi ) azzurro. Su1 cambio di programmazione dell’ultimo momento. Nella serata del 9 agosto infatti era prevista una puntata speciale di Battiti Live con il meglio delle serate dedicate alla musica in Puglia ( puntata speciale che sarà recuperata questa sera). I dati di ascolto hanno dato ragione a Mediaset che ...

