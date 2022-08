Arrivabene “furioso” con Allegri? Tutta una questione di soldi

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tensione in casa Juventus e non solo per i risultati delle ultime amichevoli; traci sarebbero problemi di. Le ultime due amichevoli della Juventus hanno portato una serie di problemi che, forse, a Torino non pensavano di avere; sei gol subiti e nessuno fatto con la sensazione di dover fare ancora tanto in queste ultime settimane di mercato. Il problema è che l’inizio del campionato è ormai alle porte edovrà riuscire, in queste prime giornate, a sopperire ai problemi mostrati nel pre campionato. Oltre al discorso relativo al campo, però, i bianconeri sembrano dover affrontare un altro problema legato a questioni interne e conprotagonista. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. LaPresseCome sappiamoè l’amministratore ...