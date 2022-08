?? – Trasferimenti | Timo Werner Chelsea torna al Lipsia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-09 19:18:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: L’RBha annunciato martedì il trasferimento definitivo didal. L’importo di questo trasferimento dovrebbe essere compreso tra 30 e 35 M€. Dopo due stagioni in Inghilterra, dove ha faticato ad imporsi agli ordini di Thomas Tuchel, il nazionale tedescoin una squadra dove ha giocato dal 2016 al 2020. L’attaccante 26enne ha accumulato in questa giornata 95 gol in 159 presenze con. Con la maglia delha segnato 23 gol e fatto 21 assist in 89 partite. Nel 2021 ha vinto anche la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per club. ...

