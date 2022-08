Xenoblade Chronicles 3 Recensione, passione e divertimento (Di martedì 9 agosto 2022) Xenoblade Chronicles 3 è l’ultima fatica di Monolith Soft, terzo capitolo della saga di JRPG targata Nintendo tanto amata. Ho avuto la possibilità di giocarlo e ora voglio parlarvene da amante del genere ma novizia di questa serie videoludica. Xenoblade Chronicles 3, intrigante è dire poco In Xenoblade Chronicles 3 ci troveremo in un universo caratterizzato dalla lotta fra Agnus e Keves, due fazioni contrapposte che abitano Aionios. Qui ognuno vive solamente 10 anni e dovrà farlo combattendo per difendere la propria colonia, chi arriverà alla fine dei suoi periodi ancora in vita riceverà una cerimonia da eroe tramite la quale verrà trasferito nell’aldilà tramite una musica suonata dai tramandanti.In questo capitolo vestiremo i panni di Noah, un tramandante Keves, e dei suoi amici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022)3 è l’ultima fatica di Monolith Soft, terzo capitolo della saga di JRPG targata Nintendo tanto amata. Ho avuto la possibilità di giocarlo e ora voglio parlarvene da amante del genere ma novizia di questa serie videoludica.3, intrigante è dire poco In3 ci troveremo in un universo caratterizzato dalla lotta fra Agnus e Keves, due fazioni contrapposte che abitano Aionios. Qui ognuno vive solamente 10 anni e dovrà farlo combattendo per difendere la propria colonia, chi arriverà alla fine dei suoi periodi ancora in vita riceverà una cerimonia da eroe tramite la quale verrà trasferito nell’aldilà tramite una musica suonata dai tramandanti.In questo capitolo vestiremo i panni di Noah, un tramandante Keves, e dei suoi amici ...

