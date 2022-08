Traffico Roma del 09-08-2022 ore 10:30 (Di martedì 9 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con coda in prossimità del raccordo in direzione di Roma lavori anche Flavia Appia rallentano il Traffico altezza dell’ aeroporto di Ciampino Verso il raccordo per lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Parioli Attiva una chiusura l’altezza della svolta per viale della Moschea nelle due direzioni è possibile la svolta per via Antonio Sant’Elia temporanea chiusura per lavori anche su via Pietro Maffi tra via di Val Favara in piazza Alfonso Capecelatro deviazioni anche per le linee bus 649 segnalato dalla polizia locale un incidente su viale Eritrea all’altezza di piazza di Santa Emerenziana possibili rallentamenti per il Traffico di zona ricordiamo chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con coda in prossimità del raccordo in direzione dilavori anche Flavia Appia rallentano ilaltezza dell’ aeroporto di Ciampino Verso il raccordo per lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Parioli Attiva una chiusura l’altezza della svolta per viale della Moschea nelle due direzioni è possibile la svolta per via Antonio Sant’Elia temporanea chiusura per lavori anche su via Pietro Maffi tra via di Val Favara in piazza Alfonso Capecelatro deviazioni anche per le linee bus 649 segnalato dalla polizia locale un incidente su viale Eritrea all’altezza di piazza di Santa Emerenziana possibili rallentamenti per ildi zona ricordiamo chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da ...

