Paura a Civitavecchia per un incendio | vetture a fuoco in un autosalone

(Di martedì 9 agosto 2022)– Nelle primissime ore di stamattina, 9 agosto, alle 2 i Vigili deldisono intervenuti perauto all'interno di un notocittadino, in via Aurelia Sud al civico 6. Ilha lambito 4. Gli uomini della caserma Bonifazi sono accorsi sul posto con la 17A e l'autobotte AB17 e hanno rapidamente spento le fiamme evitando che si propagassero alle numerose macchine parcheggiate nelle vicinanze. Le cause del rogo sono tuttora in corso di accertamento. Non si è registrato nessun ferito.