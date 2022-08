Nuovo colpaccio editoriale. Axios passa all’incasso (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto cambia affinché nulla cambi. Per Axios, la celebre frase di Tancredi nel Gattopardo vale a metà. Dopo aver accettato l’offerta da 525 milioni di dollari, la società di media digitale è passata sotto il pieno controllo della Cox Enterprises, già socia di minoranza. A rimanere uguale, invece, è l’organigramma. Come scrive il New York Times, i tre fondatori Jim VandeHei, Roy Schwartz e Mike Allen rimarranno ai loro posti, con i primi due a ricoprire rispettivamente le cariche di presidente e amministratore delegato. Oltre alla libertà editoriale e di investimento, i tre manterranno insieme ai dipendenti una quota di minoranza pari a circa il 30%. “Questo è il lavoro della mia vita, la mia passione. La farei anche gratis”, ha dichiarato VandeHei, evidentemente soddisfatto dell’accordo. Per la verità, ad essere contenti sono un po’ ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto cambia affinché nulla cambi. Per, la celebre frase di Tancredi nel Gattopardo vale a metà. Dopo aver accettato l’offerta da 525 milioni di dollari, la società di media digitale èta sotto il pieno controllo della Cox Enterprises, già socia di minoranza. A rimanere uguale, invece, è l’organigramma. Come scrive il New York Times, i tre fondatori Jim VandeHei, Roy Schwartz e Mike Allen rimarranno ai loro posti, con i primi due a ricoprire rispettivamente le cariche di presidente e amministratore delegato. Oltre alla libertàe di investimento, i tre manterranno insieme ai dipendenti una quota di minoranza pari a circa il 30%. “Questo è il lavoro della mia vita, la mia passione. La farei anche gratis”, ha dichiarato VandeHei, evidentemente soddisfatto dell’accordo. Per la verità, ad essere contenti sono un po’ ...

marcopav10 : Non credo che stasera venga presentato un altro giocatore oltre a Gini. Se fosse credo sarà Belotti. C’è da dire c… - elisabettap38 : RT @5_bepi: @ale_dibattista @GiuseppeConteIT Credo voi due abbiate molte cose in comune da realizzare con un solo progetto quello stellato!… - 5_bepi : @ale_dibattista @GiuseppeConteIT Credo voi due abbiate molte cose in comune da realizzare con un solo progetto quel… - IamCALCIO : NUOVO COLPO #Schenetti è del #Foggia - iamcalciofoggia : Colpaccio Foggia: Andrea Schenetti è un nuovo giocatore rossonero -