No! Questo video non mostra una protesta degli agricoltori in Piemonte (Di martedì 9 agosto 2022) Sulla scia delle proteste degli agricoltori in Olanda, diversi utenti italiani hanno condiviso un video dove vengono ripresi diversi trattori in fila per una presunta protesta organizzata in Piemonte, presumibilmente contro il Governo. Alcuni utenti riportano la solita teoria del «nessuno ne parla», ma c’è un semplice motivo: non si trattava di una protesta, ma di un festival. Per chi ha fretta Il video non mostra alcuna protesta da parte degli agricoltori Piemontesi, non sono presenti ne cartelloni ne persone che confermino la narrazione diffusa tramite i social. Il vide è tagliato. L’originale è stato pubblicato da una pagina Facebook Piemontese e riguarda un ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Sulla scia delle protestein Olanda, diversi utenti italiani hanno condiviso undove vengono ripresi diversi trattori in fila per una presuntaorganizzata in, presumibilmente contro il Governo. Alcuni utenti riportano la solita teoria del «nessuno ne parla», ma c’è un semplice motivo: non si trattava di una, ma di un festival. Per chi ha fretta Ilnonalcunada partesi, non sono presenti ne cartelloni ne persone che confermino la narrazione diffusa tramite i social. Il vide è tagliato. L’originale è stato pubblicato da una pagina Facebookse e riguarda un ...

berlusconi : Il nucleare pulito, i rigassificatori, il massiccio impiego di risorse per le energie rinnovabili, sono nel nostro… - mariannamadia : Tagliare le tasse al ceto medio, a chi lavora ed è pagato troppo poco da dipendente e da partita iva, a chi fatica… - Azione_it : Il Pd ha imbarcato tutto e il contrario di tutto. Anche chi ha votato contro Draghi. Per questo abbiamo detto no. O… - LauraNicolelli : RT @M49liberorso: Matteo #Salvini: 'Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matt… - VincenzoBattil2 : Per prenotazioni case a Benevento chiamate questo numero, in allegato vi sarà mandato il codice IBAN, ovviamente l'… -