Napoli, Simeone a un passo: vicina l’intesa con il Verona (Di martedì 9 agosto 2022) Agosto di fuoco per il calciomercato del Napoli, che si è acceso improvvisamente dopo settimane di stallo. Il ds Giuntoli è vicinissimo all’acquisto di un rinforzo di tutto rispetto per l’attacco di Luciano Spalletti: gli azzurri infatti hanno condotto una trattativa-lampo che a breve porterà Giovanni Simeone a vestire la maglia del Napoli. Un rinforzo fortemente voluto dal tecnico toscano che, dopo essere venuto a conoscenza della possibilità di prendere l’argentino, ha subito dato l’ok alla dirigenza per l’affondo decisivo con l’Hellas Verona. l’intesa con gli scaligeri è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 per un totale di circa 15 milioni. La trattativa è ai dettagli e, una volta trovato l’accordo totale con il club del ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Agosto di fuoco per il calciomercato del, che si è acceso improvvisamente dopo settimane di stallo. Il ds Giuntoli è vicinissimo all’acquisto di un rinforzo di tutto rispetto per l’attacco di Luciano Spalletti: gli azzurri infatti hanno condotto una trattativa-lampo che a breve porterà Giovannia vestire la maglia del. Un rinforzo fortemente voluto dal tecnico toscano che, dopo essere venuto a conoscenza della possibilità di prendere l’argentino, ha subito dato l’ok alla dirigenza per l’affondo decisivo con l’Hellascon gli scaligeri è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 per un totale di circa 15 milioni. La trattativa è ai dettagli e, una volta trovato l’accordo totale con il club del ...

