MotoGP | Marc Marquez | “Andrò in Austria per parlare con la Honda Sono ottimista | ma non mi espongo sul rientro”

(Di martedì 9 agosto 2022) Il periodo di stop non è ancora terminato per. L’iberico è fermo dalla passata stagione dopo l’ennesimo intervento chirurgico al braccio e la suane risente dell’assenza, con risultati da dimenticare in questo Mondiale di. In, sede della prossima tappa della competizione iridata, ci sarà anche lo spagnolo: “Laè in un momento critico. Sto dialogando molto con la squadra e sto cercando di capire la moto 2022 e cosa sta succedendo. Cosìin, percon tutti e incontrare lo staff HRC dal Giappone per lavorare per il futuro. Con l’altra operazione mi ero distaccato troppo, voglio essere coinvolto di più in modo che quando tornerò avrò tutto fresco”. Parlando del suo stato di ...

Marquez torna ai box . Lo farà, domenica 21 agosto, in occasione del Gran Premio d'Austria . Per ora per stare vicino al team Honda. Per il ritorno in pista ci vorrà ancora qualche tempo . "Passo ...Marquez sarà presente ai box in Austria , in occasione del Gran Premio di domenica 21 agosto ... Una presenza, quella dell'otto volte campione del mondo (sei in) che servirà a dare supporto ...Ne parla anche uno dei diretti interessati il pilota, nonché tester, Stefan Bradl, che ha preso in prestito la moto di Marc Marquez fino al suo ritorno. "Adesso ci stiamo concentrando sul ...Condividi questo articolo:Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – Marc Marquez sarà presente ai box in Austria, in occasione del Gran Premio di domenica 21 agosto sul circuito Red Bull Ring, per stare insieme al ...