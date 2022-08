Meret dice no al rinnovo, i motivi della sua scelta (Di martedì 9 agosto 2022) Alex Meret avrebbe scelto di non prolungare il suo contratto con il Napoli Alex Meret dice no al rinnovo con il Napoli. La redazione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 agosto 2022) Alexavrebbe scelto di non prolungare il suo contratto con il Napoli Alexno alcon il Napoli. La redazione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MarioIlliano3 : @FJack02 @Vitto2012 @TonyTheMajor @Vikiren_kuroik Un allenatore che dice in conferenza stampa post Empoli… “ LA COL… - MarioIlliano3 : @FJack02 @Vitto2012 @TonyTheMajor @Vikiren_kuroik Questo video l’ho fatto il 18 GIUGNO. Oggi 9 Agosto non c’è il po… - Lucadeflorentis : RT @1926_cri: Secondo Del Genio si rimane con Meret-Sirigu e dice che le voci su Kepa e Navas sono solo idee create dai giornalisti. - 1926_cri : Secondo Del Genio si rimane con Meret-Sirigu e dice che le voci su Kepa e Navas sono solo idee create dai giornalisti. - Salvatoresdino1 : RT @lucacerchione: #Napoli continua a lavorare x dare a #Spalletti altro portiere oltre #Meret-#Sirigu, ma non è certo arrivi. Situazione c… -