Manuel Agnelli svela cosa consigliò a Damiano David quando scelse i Maneskin per X Factor (Di martedì 9 agosto 2022) Manuel Agnelli non siederà più sulla poltrona rossa di X Factor, ma verrà per sempre ricordato come uno dei giudici più lungimiranti del talent. Si deve al frontman degli Afterhours infatti la scoperta della rock band più travolgente degli ultimi anni: i Maneskin. Intervistato dal Corriere, il cantautore ha esordito raccontando di come nel 2017 ha accolto i Maneskin a X Factor: Non era difficile, hanno un grande talento comunicativo ed è sempre stato chiaro a tutti. Potevano essere molte cose, erano cappelloni, si sono presentati con camicie a fiori e uno stile tra il funky e il reggaeton. Io li ho spinti a essere abrasivi, li ho indirizzati verso sonorità chitarristiche. Questo è stato il mio più grande merito: aver dato loro la patente di legittimità per essere ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 agosto 2022)non siederà più sulla poltrona rossa di X, ma verrà per sempre ricordato come uno dei giudici più lungimiranti del talent. Si deve al frontman degli Afterhours infatti la scoperta della rock band più travolgente degli ultimi anni: i. Intervistato dal Corriere, il cantautore ha esordito raccontando di come nel 2017 ha accolto ia X: Non era difficile, hanno un grande talento comunicativo ed è sempre stato chiaro a tutti. Potevano essere molte cose, erano cappelloni, si sono presentati con camicie a fiori e uno stile tra il funky e il reggaeton. Io li ho spinti a essere abrasivi, li ho indirizzati verso sonorità chitarristiche. Questo è stato il mio più grande merito: aver dato loro la patente di legittimità per essere ...

