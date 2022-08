(Di martedì 9 agosto 2022) Stavamo tutte dalla parte di Stockard Channing. Lo so che quando muore qualcuno si porta la diplomazia, ma ci sono cose su cui mentire non ha senso, e una di queste è: se siete state bambine (ancora di più: se siete state adolescenti) negli anni in cui usciva Grease, non tifavate per Olivia Newton-John, convinta a ragione che prima o poi l’amore arriva., già dai titoli di testa, era quella che qualche anno dopo avremmo imparato a chiamare «quella gran culo di Cenerentola». Era la brava ragazza. Era quella coi golfini. E nessuna che stia diventando donna, in senso debeauvoiriano, vuol essere la brava ragazza prevedibile e stucchevole, per quanto belloccia. Neanche quelle che lo sono; specialmente quelle che lo sono., invece.che aveva una, ...

Linkiesta.it

Lo sgomento per le stragi nelle scuole (a Columbine o a... per dissuaderlo dall'invadere'Ucraina. Dobbiamo vergognarci per ...left su media e piattaforme digitali "Quando qualcuno è in ...Lo sgomento per le stragi nelle scuole (a Columbine o a... per dissuaderlo dall'invadere'Ucraina. Dobbiamo vergognarci per ...left su media e piattaforme digitali "Quando qualcuno è in ... L’egemonia di Sandy, la pessima reputazione di Rizzo e l’età dell’innocenza color pastello