Lazio, Luis Alberto bloccato. Il Siviglia ora guarda altrove (Di martedì 9 agosto 2022) Sembra non decollare la trattativa tra Luis Alberto e il Siviglia: lo spagnolo rimane al momento bloccato alla Lazio Non decolla in questo momento la trattativa Luis Alberto e il Siviglia, soprattutto dopo il tesseramento di Isco da parte del club andaluso. Sembra che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Lotito abbia rifiutato nelle scorse settimane un'offerta di 18 milioni proveniente dalla Spagna. Ora però gli iberici sembrerebbero non essere più interessati, in quanto ora impegnati a piazzare Oliver Torres. Strategia per abbassare il prezzo? Intanto oggi il centrocampista si allenetà con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

