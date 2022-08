Lamborghini Urus - A caccia di record alla Pikes Peak (Di martedì 9 agosto 2022) I tecnici della Lamborghini hanno deciso di portare un prototipo della Urus in Colorado, sul percorso della leggendaria Pikes Peak, mostrando il tutto sui social. Il teaser pubblicato dalla Casa italiana su Instagram non svela per il momento nulla, ma è chiaro che le immagini potrebbero anticipare l'arrivo dell'attesa variante estrema della Suv, battezzata ufficiosamente Evo. Aggiornata per il record alla Pikes Peak. La centesima edizione della gara americana si è tenuta a fine giugno, eppure il filmato si conclude con una bandiera a scacchi: non è escluso quindi che la Urus abbia affrontato il percorso per ottenere un nuovo primato di categoria. Dai pochi fotogrammi disponibili è difficile notare i particolari ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 agosto 2022) I tecnici dellahanno deciso di portare un prototipo dellain Colorado, sul percorso della leggendaria, mostrando il tutto sui social. Il teaser pubblicato dCasa italiana su Instagram non svela per il momento nulla, ma è chiaro che le immagini potrebbero anticipare l'arrivo dell'attesa variante estrema della Suv, battezzata ufficiosamente Evo. Aggiornata per il. La centesima edizione della gara americana si è tenuta a fine giugno, eppure il filmato si conclude con una bandiera a scacchi: non è escluso quindi che laabbia affrontato il percorso per ottenere un nuovo primato di categoria. Dai pochi fotogrammi disponibili è difficile notare i particolari ...

