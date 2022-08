La dittatura dei sentimenti (Di martedì 9 agosto 2022) I sentimenti e le emozioni sono oggetti strani da trattare. Pensiamo di conoscerli bene, li riteniamo familiari al punto da darli spesso per scontati, ma a ben vedere finiamo per cadere costantemente negli stereotipi, nei cliché, andando a evidenziare non solo una nostra effettiva difficoltà nel decifrarli e quindi nell’affrontarli, ma anche una sorta di pregiudizio duro a morire. Pensateci, specie negli ultimi tempi la parola “emotiva”, associata alla modaiola “empatia” è entrata in campagne promozionali di varia natura, il rischio di finire dalle parti della resilienza davvero a un tiro di schioppo. Tutto è emotivo o deve essere emotivo, come se di colpo, dopo decenni in cui si è ambito a una certa solidità coriacea, quasi marziale, il campo delle emozioni e quindi dei sentimenti fosse diventato centrale. Poco conta che tu sia a fuoco, centrato, o ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Ie le emozioni sono oggetti strani da trattare. Pensiamo di conoscerli bene, li riteniamo familiari al punto da darli spesso per scontati, ma a ben vedere finiamo per cadere costantemente negli stereotipi, nei cliché, andando a evidenziare non solo una nostra effettiva difficoltà nel decifrarli e quindi nell’affrontarli, ma anche una sorta di pregiudizio duro a morire. Pensateci, specie negli ultimi tempi la parola “emotiva”, associata alla modaiola “empatia” è entrata in campagne promozionali di varia natura, il rischio di finire dalle parti della resilienza davvero a un tiro di schioppo. Tutto è emotivo o deve essere emotivo, come se di colpo, dopo decenni in cui si è ambito a una certa solidità coriacea, quasi marziale, il campo delle emozioni e quindi deifosse diventato centrale. Poco conta che tu sia a fuoco, centrato, o ...

