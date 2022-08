Issey Miyake | addio al re del plissé

Agenzia_Ansa : E' morto lo stilista giapponese Issey Miyake. Aveva 84 anni #ANSA - anna_annie12 : Lutto nel mondo della moda, è morto Issey Miyake. Lo stilista aveva 84 anni | Sky TG24 - Emichan29301666 : RT @ilpost: È morto lo stilista giapponese Issey Miyake - erikaconlakappa : RT @emanuelaminucci: È morto lo stilista giapponese Issey @Miyake: il “sarto del vento” che trasformava i vestiti in origami - ilpost : È morto lo stilista giapponese Issey Miyake -

Era molto famoso per i suoi abiti a pieghe ravvicinate e per aver disegnato il dolcevita di Steve ...È morto venerdì, lo stilista giapponese riconosciuto internazionalmente per il suo stile che combina la tradizione giapponese con materiali e tagli all'avanguardia. A causarne il decesso un cancro al ...Lo stilista giapponese è morto all’età di 84 anni: da bambino era sopravvissuto al bombardamento atomico di Hiroshima e ha dedicato la sua ...Il designer giapponese, classe 1938, fondatore del Miyake design studio e del gruppo Issey Miyake, è mancato venerdì scorso in ospedale a Tokyo per ...