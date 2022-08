Inter, Gazzetta: “Le speranze nerazzurre da Esposito a Satriano” (Di martedì 9 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la squadra Inter guarda anche al futuro prossimo sperando in una grande crescita di Esposito e Satriano. “Per Sebastiano Esposito e Martin Satriano non c’era spazio all’Inter. L’unica soluzione era un’esperienza altrove, un’altra, perché giocare è l’unica cosa che conta e la chance in nerazzurro ce la si può creare stando lontano da Milano. Il primo è nel club che ha lanciato Romelu Lukaku (l’Anderlecht), il secondo spera di fare come Andrea Pinamonti: dopo l’Empoli la valutazione dell’attaccante italiano è cresciuta, chissà che anche l’uruguaiano non possa crescere in Toscana”. “Esposito e Satriano, inconsapevolmente, potrebbero anche dare vita a un duello ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Come riporta la, la squadraguarda anche al futuro prossimo sperando in una grande crescita di. “Per Sebastianoe Martinnon c’era spazio all’. L’unica soluzione era un’esperienza altrove, un’altra, perché giocare è l’unica cosa che conta e la chance in nerazzurro ce la si può creare stando lontano da Milano. Il primo è nel club che ha lanciato Romelu Lukaku (l’Anderlecht), il secondo spera di fare come Andrea Pinamonti: dopo l’Empoli la valutazione dell’attaccante italiano è cresciuta, chissà che anche l’uruguaiano non possa crescere in Toscana”. “, inconsapevolmente, potrebbero anche dare vita a un duello ...

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? SKRINIAR - INTER, CHE FAI? Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : Inter, la porta socchiusa: #Handanovic incerto, i tifosi tornano a inneggiare a Onana - sportli26181512 : C'è già aria di derby: da domani in vendita i biglietti (ma non per tutti): C'è già aria di derby: da domani in ven… - manuelarella : RT @Gazzetta_it: C'è già aria di derby: da domani in vendita i biglietti (ma non per tutti) #MilanInter -