Fulmine colpisce padre in spiaggia a Soverato | cosa è successo Le condizioni dell' uomo

Soverato,famiglia di Bergamo sulla spiaggia. Padre in gravi condizioni Bari, 9 agosto 2022 - Rimangono stazionarie, ma critiche le condizioni dell' uomo colpito da unieri in una ...Secondo quanto riferito dalle autorità cubane a far esplodere il deposito sarebbe stato un... Ciò cheguardando i video e ascoltando le testimonianze della popolazione è l'...Il trentaduenne, originario di Bergamo, aveva in braccio il figlio. Illese la moglie e la suocera. La famiglia si trovava in Calabria per un periodo di vacanza ...Sono stazionarie le condizioni dell’uomo di 32 anni di Stezzano e di origini calabresi, colpito ieri da un fulmine a Soverato, in Calabria. Il trentaduenne, che si trovava nella cittadina balneare del ...