Frasi di Gino Strada | le citazioni più significative e forti

(Di martedì 9 agosto 2022) Un grande medico, ma anche attivista e scrittore italiano di rilievo,ci ha lasciato moltissime testimonianze delle sue missioni e del grandioso lavoro di Emergency, l’associazione umanitaria che ancora oggi si occupa di assistere chi vive in povertà e chi viene colpito dalla guerra e dalle mine antiuomo. Un uomo che ha dedicato la sua esistenza intera ai meno fortunati, rischiando anche la vita, a costo di salvare quella delle persone più bisognose. Un uomo da cui dovremmo prendere esempio, scomparso il 13 agosto del 2021 all’età di 73 anni, dopo una vita di missioni. Sono noti nel mondo il suo impegno per la pace e nell’aiutare chi era in difficoltà. Emergency continua a seguire le sue orme e ancora oggi offre cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Vediamo alcune delle più ...

Stefani90695200 : @ginoginulfi65 Gino poeta che mi meraviglia ogni giorno con le sue frasi..Grande Gino buona giornata ?????? - Gennaro_115 : RT @eduluongo: @Gennaro_115 @ACapNeBon82 @shalimov77 @Gino_1926 Xché ormai la gente pensa solo a comparire. Invece è se fa ma sana chiavat,… - eduluongo : @Gennaro_115 @ACapNeBon82 @shalimov77 @Gino_1926 Xché ormai la gente pensa solo a comparire. Invece è se fa ma sana… - agodandaniela : L’inutilità della guerra secondo Gino Strada -

DiLei

Lesul mare dalle canzoni ci emozionano, facendoci ridere oppure piangere. Sono tanti i ... (Paoli - Sapore di sale). Voglio andare al mare, quest'estate voglio proprio andare al mare. Devo ...(Sapore di sale,Paoli). Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di ...divertenti sull'estate: citazioni e proverbi. L'estate è il momento perfetto per divertirsi: ... Frasi sull’estate: citazioni e aforismi divertenti e dalle canzoni Gino Paoli, Una lunga storia d'amore Testo video e significato di una canzone bellissima che non è dedicata alla Sandrelli.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...