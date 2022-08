Da no vax a no gender, la trasformazione del gruppo Telegram che ora insulta e minaccia La Sapienza (Di martedì 9 agosto 2022) Avevano creato quei gruppi Telegram, ripetutamente chiusi e riaperti sotto nuove forme e con nuovi appellativi, per protestare prima contro le restrizioni decise dai governi (Conte e Draghi) per motivi sanitari. Lì è stato dato ampio spazio a una narrazione negazionista, declinata nel giro di pochi mesi nelle classiche etichette per sintetizzare il loro pensiero: no mask, no vax. Ora, all’interno di quegli stessi canali è stato dato il via a un’operazione di mail-bombing contro l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, “colpevole” di ospitare un corso di Laurea Magistrale in “gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione”. LEGGI ANCHE > A che punto siamo con i gruppi illegali su Telegram? Non diremo il nome di quel canale Telegram per non dare loro la vetrina che cercano con ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 agosto 2022) Avevano creato quei gruppi, ripetutamente chiusi e riaperti sotto nuove forme e con nuovi appellativi, per protestare prima contro le restrizioni decise dai governi (Conte e Draghi) per motivi sanitari. Lì è stato dato ampio spazio a una narrazione negazionista, declinata nel giro di pochi mesi nelle classiche etichette per sintetizzare il loro pensiero: no mask, no vax. Ora, all’interno di quegli stessi canali è stato dato il via a un’operazione di mail-bombing contro l’Università degli Studi Ladi Roma, “colpevole” di ospitare un corso di Laurea Magistrale in “studies, culture e politiche per i media e la comunicazione”. LEGGI ANCHE > A che punto siamo con i gruppi illegali su? Non diremo il nome di quel canaleper non dare loro la vetrina che cercano con ...

Destradipopolo : LE MINACCE ALL’UNIVERSITA’ SAPIENZA PER IL CORSO “GENDER STUDIES” PROVENGONO DAGLI STESSI GRUPPI NO VAX CHE HANNO O… - PeoTwitta : Polemiche alla Sapienza per un nuovo corso di “politica gender”! Buon transumanesimo a tutti! Da #Roma è tutto! A… - romatoday : I complottisti no vax contro la Sapienza per il nuovo corso in politiche gender - ozymand87647780 : RT @captblicero: Rossobruni con antivaccinisti, crociati anti-gender con neofascisti, filoputiniani con youtuber anti-degrado: il fronte el… - PCad19 : @DirtyHa39476685 Dovremmo votare SN? gli statalisti burocrati del migrante con RDC e italiano in povertà e salvatag… -