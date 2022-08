Call of Duty Modern Warfare 2: confermata la beta a settembre per PS5 e PS4 (Di martedì 9 agosto 2022) I rumor erano corretti: la beta di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà a settembre, con gli utenti PS5 e PS4 in corsia preferenziale E per “i rumor” intendiamo praticamente tutti, qualora aveste ancora dei dubbi sulla beta di Call of Duty Modern Warfare 2: i giocatori potranno accedervi a settembre su PS5 e PS4. Non si tratta però di una vera e propria esclusività, bensì di un accesso anticipato. Buone notizie per chi si aspettava diversamente dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, dunque. Nella beta farà anche capolino una mappa inedita, il Gran Premio di Marina Bay, ispirata dalla competizione automobilistica di Singapore. Abbiamo anche delle date precise, se ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 agosto 2022) I rumor erano corretti: ladiof2 sarà a, con gli utenti PS5 e PS4 in corsia preferenziale E per “i rumor” intendiamo praticamente tutti, qualora aveste ancora dei dubbi sulladiof2: i giocatori potranno accedervi asu PS5 e PS4. Non si tratta però di una vera e propria esclusività, bensì di un accesso anticipato. Buone notizie per chi si aspettava diversamente dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, dunque. Nellafarà anche capolino una mappa inedita, il Gran Premio di Marina Bay, ispirata dalla competizione automobilistica di Singapore. Abbiamo anche delle date precise, se ...

